2022/01/28 | 17:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الليكود ينفي التقارير عن عرض قدمه نتانياهو لمحمد بن سلمان

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