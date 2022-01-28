2022/01/28 | 17:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ألقت قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الجمعة، القبض على مزوّر بحوزته عدد كبير من الأختام في بغداد وذكر بيان للداخلية تلقته وكالة ايرث نيوز، ان “قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، القت القبض على مزور بحوزته عدد كبير من الأختام المحلية تستخدم […]

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