بالصور.. استمرار الاحتجاجات الحاشدة في ساحة التحرير رفضاً لترشيح هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية

2022/01/28 | 17:30 - المصدر: الايام نيوز

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استمرار الاحتجاجات الحاشدة في ساحة التحرير رفضاً لترشيح هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية أولاً على الايام نيوز.

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