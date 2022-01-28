تقرير: أوكرانيا تنتظر من امريكا 45 طائرة محملة بالمساعدات العسكرية

2022/01/28 | 17:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أفادت وسائل إعلام بأن الحكومة الأوكرانية تنتظر من الولايات المتحدة 45 طائرة محملة بالمساعدات العسكرية كانت أربع منها قد وصلت إلى كييف.ونقلت وكالة “RBC-أوكرانيا” اليوم الجمعة عن مصدر في وزارة الدفاع الأوكرانية قوله إن واشنطن شرعت في تقديم مساعدات مادية وتقنية عسكرية إضافية بقيمة 200 مليون دولار يقدر حجمها الإجمالي بما يصل […]

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