إيران: تحرك داعش في الأراضي الخاضعة للسيطرة الأجنبية في سوريا والعراق يهدد الأمن

2022/01/28 | 17:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرت سفيرة ومساعدة ممثلية إيران لدى

منظمة الأمم المتحدة زهراء ارشادي،

الهجوم الأخير الذي شنه تنظيم داعش على

سجن في الحسكة بانه نتيجة لاستمرار

سيطرة القوات الاجنبية على أجزاء من

الأراضي السورية والعر

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