2022/01/28 | 17:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

حذر زعيم تحالف الفتح هادي العامري، الجمعة، من ذهاب الوضع السياسي إلى "الانسداد"، داعياً القوى السياسية كافة إلى انهاء ما أسماه بـ "العناد" وتقديم مصالح الشعب على المنافع الشخصية.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

جاء ذلك خلال حفل تأبيني حضره العامري، وتابعه "ناس" (28 كانون الثاني 2022)، وأكد فيه "أهمية التوافق على شخص رئيس الوزراء المقبل، وما يخص المرحلة المقبلة وادارتها"، محذراً في حال استعصى هذا الأمر، "سندخل الى باب مغلق وسيكون الخاسر الوحيد هو الشعب العراقي".

ودعا العامري القوى السياسية جميعاً إلى "انهاء العناد ووضع مصالح الشعب العراقي في مقدمة هذه الامور، ووضع المصالح الخاصة جانباً"، قائلا: "الأغلبية الوطنية انا من وقعت عليها واتبناها، لكنها يجب ان تتوفر في المعارضة والموالاة".

وتابع، يجب أن "يكون جزء من الشيعة والسنة والكرد في الموالاة، وكذلك ان يكون جزء منهم في المعارضة، لكن ان يتم استثناء طرف شيعي بعينه لن نرضاه، فهذه ليست اغلبية وطنية"، على حد تعبيره.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هادي العامري يحسم ملف المشاركة في حكومة ’الأغلبية’ المقبلة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هادي العامري يحسم ملف المشاركة في حكومة ’الأغلبية’ المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).