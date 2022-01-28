المشاهد الأولى بعد انهيار جسر بأمريكا قبيل زيارة بايدن للحديث عن البنية التحتية

2022/01/28 | 17:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب 10 أشخاص في انهيار جسر بمدينة بيتسبيرغ في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، لكن لم يصب أي منهم بشكل خطير، ودون وقوع أي خسائر في الأرواح، بحسب ما قاله مسؤولون أمريكيون.

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