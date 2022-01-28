اطلاق صافرات الانذار داخل مطار بغداد – عاجل

2022/01/28 | 17:42 - المصدر: السومرية نيوز

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اطلاق صافرات الانذار في مركز الدعم الدبلوماسي داخل مطار بغداد لغرض الفحص التجريبي

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