القبض على مزور بحوزته 22 ختماً تستخدم لتزوير المعاملات في بغداد

2022/01/28 | 17:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفادت الشرطة الاتحادية، اليوم الجمعة،بإلقاء القبض على مزور بحوزته عدد كبير من الأختام في بغداد.

وذكرت الشرطة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية ألقت بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم ، القبض على مزور بحوزته عدد كبير من الأختام المحلية تستخدم للتزوير".

وأضاف البيان، أن "آمر القوة في اللواء الخامس بين ان العملية جاءت بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة عن وجود شخص يقوم بعمليات تزوير في منطقة (الحرية) غرب بغداد ،كان يستقل عجلة نوع (لاندكروزر) القي القبض عليه بالجرم المشهود بعد ان عثر بحوزته على 22 ختماً مختلف الأنواع تستخدم لتزوير المعاملات".

وأشار إلى "إحالة المتهم مع العجلة والمواد المضبوطة اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

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