العامري يفجرها ويزيل التوقعات: الأغلبية الوطنية مشروطة لتشكيل حكومة العراق - عاجل

2022/01/28 | 17:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

هادي العامري: عدم التوافق على منصب رئيس الوزراء سوف يؤدي الى باب مسدود، نحن مع الاغلبية الوطنية واول من وقع عليها، اما الكل يتفقون على استثناء طرف شيعي فهذه ليست اغلبية وطنية.

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