قيادي في الاتحاد الوطني: نعمل بكل قوة لتجديد الولاية لبرهم صالح

2022/01/28 | 17:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني سعدي بيرة، اليوم الجمعة، أن وفد الاتحاد في بغداد يعمل بكل قوة لحصول برهم صالح على ولاية ثانية برئاسة الجمهورية.وقال بيرة في حديث لوكالة ايرث نيوز إن “هناك مرشحين لرئاسة الجمهورية، ولغاية الان الجهات المعنية تعمل على فرز الاسماء والموافقة على المرشحين”.وأضاف أن “القوى الشيعية تجري […]

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