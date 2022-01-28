السلطات الأمنية تعلن تفاصيل جديدة بشأن استهداف مطار بغداد

2022/01/28 | 18:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم

الجمعة، تفاصيل جديدة عن الأضرار

الناجمة جراء القصف الصاروخي الذي طال

مطار بغداد الدولي، مشيرة في الوقت ذاته

إلى توصلها لخيوط تقود للتوصل إلى منفذي

الهجوم.

وقالت الخلي

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