شاخوان عبدالله بعد استهداف المطار: يجب الكشف عن الجناة وتطهير المناطق المحيطة

2022/01/28 | 18:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

دان شاخوان عبدالله النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، الجمعة، الاستهداف الصاروخي الذي تعرض له مطار بغداد الدولي.

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واعتبر عبدالله، في بيان لمكتبه الاعلامي تلقاه "ناس" (28 كانون الثاني 2022)، أن "ذلك تجاوزا خطيرا وتطاولا كبيرا على السيادة الوطنية؛ لأن المطار واجهة البلاد ومن أهم المنشآت الخدمية والحيوية".

واستنكر عبدالله، "هذه العملية الإرهابية" وطالب الأجهزة الأمنية والجهات المعنية بـ"تحمل مسؤولياتها والكشف عن الجناة وتطهير المناطق المحيطة بالمطار ورفع الجهد الاستخباراتي لملاحقة الخلايا الإرهابية النائمة ومعالجة المشاكل الأمنية ميدانياً".

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