"أصحاب ولا أعز"... جدل وخيبة أمل... إليكم الأبرز الأسبوع الماضي

2022/01/28 | 18:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشام تودع "الآغا"...حفلات منتظرة أجلت في الساعات الأخيرة، وجدل حاد حول فيلم "أصحاب ولا أعز" الذي تصدر العناوين الأبرز للصحافة الفنية والرائجة إلى حدٍ غير مسبوق على مواقع التواصل الأسبوع الماضي.

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