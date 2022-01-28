2022/01/28 | 18:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xUA5mq11aAU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حكومة أغلبية بعيدة عن الإطار التنسيقي | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حكومة أغلبية بعيدة عن الإطار التنسيقي | تقرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).