2022/01/28 | 18:10 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مواطنون لوان نيوز : يجب الالتزام بالشروط الصحية للحد من انتشار "#اوميكرون") نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: AuurUK9lA64
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مواطنون لوان نيوز : يجب الالتزام بالشروط الصحية للحد من انتشار "#اوميكرون") نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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