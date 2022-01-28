رئيس الكتلة الصدرية: حكومة الأغلبية ستجعل العراق خالٍ من الإرهاب

2022/01/28 | 18:14 - المصدر: قناة التغيير

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قال رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري إن استهداف المنشآت الحكومية عموما ومطار بغداد على وجه الخصوص إنما هو من أفعال أعداء العراق الذين يسعون لعزل البلد دوليا واقتصاديا.

وأكد العذاري أن حكومة الأغلبية الوطنية ستجعل من العراق دولة خالية من الإرهاب والسلاح المنفلت وتحرص على أمن المواطن وسيادة العراق .

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