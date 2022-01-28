انتحار مستشار قانوني سابق شرقي بغداد

2022/01/28 | 18:15 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصرد امني، اليوم الجمعة، باقدام شخص على الانتحار باطلاق النار على نفسه في مدينة الصدر شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان " شخص من تولد ١٩٥٧ اقدم على الانتحار باسلوب اطلاق النار على نفسه من سلاح نوع بندقية باتجاه رأسه داخل داره ضمن مدينة الصدر شرقي بغداد".واضاف ان " المنتحر متقاعد وكان يعمل سابقا كمستشار قانوني في وزارة الداخلية".

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