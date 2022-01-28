طائرة منتخبنا الوطني تحط الرحال في مطار بيروت

2022/01/28 | 18:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد وصلت طائرة المنتخب الوطني بكرة القدم، الى مطار بيروت استعداداً لمواجهة أصحاب الارض ضمن تصفيات كأس العالم.وقال المدير الاداري للمنتخب الوطني محمد عماد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ “طائرة منتخبنا الوطني حطت الرحال في مطار بيروت قبيل مواجهة لبنان ضمن تصفيات كأس ألعالم 2022”.واوضح ان “الوفد تخلف عنه اللاعبون الثمانية الذين تم […]

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