حلف الناتو: مستعدون للحوار مع موسكو لكننا على استعداد للرد

2022/01/28 | 18:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، إن روسيا تواصل تعزيز تحشيداتها العسكرية على الحدود الأوكرانية، مبديا استعداد الناتو للرد على ذلك إذا اختارت روسيا المسار العسكري.

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