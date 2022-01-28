انتحار مستشار سابق في الداخلية في بغداد

2022/01/28 | 18:31 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ افاد مصدر امني، الجمعة، باقدام مستشار سابق في وزارة الداخلية على الانتحار شرقي العاصمة بغداد.وقال المصدر لوكالة الايام نيوز، ان “مستشارا قانونيا سابقا في وزارة الداخلية اقدم اليوم على الانتحار داخل منزله في مدينة الصدر شرقي بغداد عبر اطلاق النار على نفسه من بندقية كلاشنكوف، فيما لم يكشف المصدر عن اسم الشخص المنتحر […]

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