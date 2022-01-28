صحيفة: المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تفرض غرامات مالية على تركيا

2022/01/28 | 18:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أفادت صحيفة “زمان” بأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضت بانتهاك تركيا لحقوق الصحفي الألماني-التركي دنيز يوجيل المراسل السابق لصحيفة “دي فيلت” الألمانية، وفرضت غرامة لصالحه.وقالت الصحيفة إن “المحكمة الأوروبية اعتبرت أن السلطات التركية اعتقلت يوجيل وأبقته في السجن دون سبب مقبول”.وأوضحت المحكمة في قرارها بشأن الطلب الذي تقدم به دنيز يوجيل […]

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