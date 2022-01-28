2022/01/28 | 18:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاطار التنسيقي يدين بشدة استهداف مطار بغداد الدولي: عمل يراد به الفتنة

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