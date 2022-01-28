الأنبار: ’أبو ريشة’ ينجو من محاولة اغتيال على الطريق الدولي السريع

2022/01/28 | 18:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نجا سطام أبو ريشة نجل زعيم صحوة الأنبار السابق عبد الستار أبو ريشة، الجمعة، من محاولة اغتيال في محافظة الأنبار.

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وقال مصدر أمني لمراسل "ناس" (28 كانون الثاني 2022)، إن "مسلحين يستقلون سيارة نوع (بيك اب)، فتحوا نيران اسلحتهم على الشيخ سطام عبد الستار أبو ريشة، أثناء مروره على الطريق الدولي السريع، في الأنبار".

وأضاف المصدر، أن "المسلحين لاذوا بالفرار مباشرة إلى جهة مجهولة".

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