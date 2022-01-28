2022/01/28 | 18:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشر تسريب للمدرب العام لمنتخب مصر، ضياء السيد، يسخر فيه من تقديم 500 دولار للاعبي المتتخب بعد الفوز على ساحل العاح في دوري الـ16 لكأس أمم أفريقيا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سخر من مكافأة لاعبي المنتخب.. فيديو مسرب لمدرب مصر يثير تفاعلا واسعا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سخر من مكافأة لاعبي المنتخب.. فيديو مسرب لمدرب مصر يثير تفاعلا واسعا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).