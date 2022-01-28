2022/01/28 | 18:42 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عائلات المغاربة المحتجزين في سجون سوريا والعراق تناشد الرباط إعادتهم (فيديو) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/01/28 | 18:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عائلات المغاربة المحتجزين في سجون سوريا والعراق تناشد الرباط إعادتهم (فيديو)) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عائلات المغاربة المحتجزين في سجون سوريا والعراق تناشد الرباط إعادتهم (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).