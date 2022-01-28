الصحة: الوضع الوبائي لكورونا في العراق مسيطر عليه

2022/01/28 | 18:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكدت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، أن الوضع الوبائي مسيطر عليه حتى الآن، فيما حدّدت شرط أخذ الجرعة الثالثة من اللقاح.وقال مدير عام الصحة رياض عبد الأمير، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "حتى الآن الوضع الوبائي مسيطر عليه فيما يخص الاستعدادات الطبية أو المستلزمات أو المستشفيات لمواجهة الأعداد المتزايدة من الإصابات"، مشيراً الى أنه "لا يمكن معرفة هل أن الإصابات ستزداد أم سوف تستقر لفترة معينة وبوضع أفقي حتى تنخفض، وهذا الأمر ستوضحه الأيام المقبلة".وأشار إلى أن "الجرعة الثالثة من اللقاح ضرورية جداً لمن مضت على أخذه الجرعة الثانية ستة أشهر"، مؤكداً أن "البحوث العلمية أثبتت أن الجرعة الثالثة تعطي مناعة أكبر وخاصة في متحور أميكرون وتقلل من دخول المستشفيات".وكانت وزارة الصحة، قد قررت في وقت سابق، شمول الأعمار من 18عاماً فأكثر بالجرعة الثالثة من لقاح كورونا.وبحسب وثيقة حصلت عليها وكالة الأنباء العراقية (واع)، فإن الغرض من هذه الجرعة هو زيادة مناعة المستفيدين من اللقاحات وحمايتهم من متحوّرات كورونا وبضمنها أوميكرون.

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