2022/01/28 | 18:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجاة الشيخ سطام عبدالستار ابو ريشة من محاولة اغتيال في الانبار

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