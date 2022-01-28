2022/01/28 | 18:45 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: LJ3MLiXj5Vk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. زوجة الفنان خالد احمد مصطفى تناشد لانقاذه | ظهيرة الجمعة) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. زوجة الفنان خالد احمد مصطفى تناشد لانقاذه | ظهيرة الجمعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).