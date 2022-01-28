خام برنت يقترب من 92 دولاراً للبرميل

2022/01/28 | 18:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، وصعد الخام العالمي مزيج “برنت” فوق مستوى 91 دولاراً للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 2014.وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 1.89% إلى 88.25 دولارا للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 1.75% إلى 91.07 دولارا للبرميل”.فيما صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة […]

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