2022/01/28 | 18:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، انفجار مخلف حربي في ناحية جبلة شمالي محافظة بابل.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "مخلفا حربيا انفجر في ناحية جبلة في بابل، اسفر عن استشهاد طفلين واصابة والدهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد واصابة 3 اشخاص نتيجة انفجار مخلف حربي في بابل – عاجل ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استشهاد واصابة 3 اشخاص نتيجة انفجار مخلف حربي في بابل – عاجل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).