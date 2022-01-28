مسؤول إيراني يبدي تشاؤمه من التوصل الى اتفاق مع الغرب

2022/01/28 | 18:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أبدى سكرتير لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني علي زاده تشاؤمه من احتمال التوصل الى حلول للخلافات في مفاوضات فيينا.

وأشار زادة في تصريح لموقع شفقنا الايراني الى عدم وجود أنباء جيدة بشأن حل الخلافات حول القضايا الفنية في محادثات فيينا والتي تعد بحسب قوله أكبر عقبة أمام اختتام المحادثات مبينا ان بلاده لم تقدم لغاية الآن رأيا رسميا حول ما إذا كانت موافقة أو رافضة للاتفاق المؤقت.

وجاء تصريح الموقع الايراني عقب يوم واحد من تصريح لمنسق شؤون الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأميركي بريت ماكغورك رجح فيه الفشل في التوصل إلى اتفاق مع إيران.

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