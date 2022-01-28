الزاملي وشاخوان يستنكران قصف مطار بغداد ويطالبان بكشف الجناة

2022/01/28 | 18:54 - المصدر: قناة التغيير

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أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، أن تكرار قصف المطار يعد عملاً إرهابياً يمس سيادة العراق.

وقال الزاملي في بيان إن استهداف مطار بغداد الدولي هو عمل إرهابي، عدواني لا يقبل الشك يمس السيادة العراقية بالصميم، داعيا الحكومة الى حماية مثل هذه المنشآت كون تكرار استهدافها سيعكس للعالم صورة سلبية عن الواقع الأمني للبلد.من جانبه قال النائب الثاني لرئيس البرلمان شاخوان عبد الله، إن استهداف مطار بغداد تطاول كبير على السيادة الوطنية.

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