واشنطن وبروكسل تعملان على تزويد أوروبا بكميات إضافية من الغاز الطبيعي

2022/01/28 | 18:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في بيان مشترك العمل على تأمين كميات إضافية من الغاز الطبيعي لأوروبا لمواجهة أي عواقب في حال هاجمت روسيا أوكرانيا.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في البيان، إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يعملان معا على ضمان إمدادات متواصلة وكافية من الغاز الطبيعي لأوروبا انطلاقا من مصادر مختلفة عبر العالم، وذلك لتفادي صدمات في التموين، بما في ذلك تلك التي قد تتأتى من اجتياح روسي جديد لأوكرانيا.

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