حكومة كردستان تعلق على استهداف مطار بغداد الدولي

2022/01/28 | 18:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كردستان علق رئيس حكومة كردستان، مسرور بارزاني، اليوم الجمعة، على استهداف مطار بغداد الدولي.وقال بارزاني في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “أُدين بأشد العبارات الهجمات الإرهابية التي استهدفت اليوم مطار بغداد الدولي”، دعيا “الزعماء العراقيين إلى التنديد بها بالإجماع”.وبين أن “الهجمات المتكررة، ومنها التي طالت مطار أربيل الدولي في السابق، …

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