الاطار التنسيقي: استهداف مطار بغداد الدولي عملا ارهابيا اجراميا يراد منه اثارة الفتنة

2022/01/28 | 19:02 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أدان الاطار التنسيقي، اليوم الجمعة، بشدة استهداف مطار بغداد الدولي، مؤكدا انه عمل يراد به “الفتنة”.وذكر بيان للاطار، انه “يندد باشد العبارات باستهداف مطار بغداد الدولي والمؤسسات الاخرى ويعتبرها عملا ارهابيا اجراميا يراد منه اثارة الفتنة وخلق الذرائع لتدخلات مدسوسة تريد الايقاع بين ابناء الوطن الواحد”.واضاف “من هذا المنطلق يدعو الاطار التنسيقي […]

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