الخنجر عن استهداف مطار بغداد: العراق لايزال بحاجة الى مساعدة دولية

2022/01/28 | 19:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علق رئيس تحالف السيادة، خميس الخنجر، اليوم الجمعة، على استهداف مطار بغداد، مؤكدا ان العراق لايزال بحاجة الى مساعدة دولية.وقال الخنجر في تغريدة عبر تويتر تابعتها وكالة ايرث نيوز: إن “تكرار سيناريو استهداف المواقع المهمة في الدولة؛ يكرس حالة الفوضى التي يعيشها بلدنا بعد عام ٢٠٠٣”.واضاف انه “يؤكد للعالم أن العراق […]

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