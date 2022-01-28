’الإطار التنسيقي’ يصدر بياناً بشأن استهداف مطار بغداد الدولي

2022/01/28 | 19:11 - المصدر: وكالة ناس

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بيانيندد الاطار التنسيقي باشد العبارات باستهداف مطار بغداد الدولي والمؤسسات الاخرى ويعتبرها عملا ارهابيا اجراميا يراد منه اثارة الفتنة وخلق الذرائع لتدخلات مدسوسة تريد الايقاع بين ابناء الوطن الواحد.



ومن هذا المنطلق يدعو الاطار التنسيقي جميع القوى الوطنية للتلاحم ورص الصفوف والابتعاد عن منهج الاقصاء والاستقواء بالخارج وذلك لتفويت الفرصة على اعداء الوطن للعبث بامنه وسيادته.الاطار التنسيقي٢٠٢٢/١/٢٨

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