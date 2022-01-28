2022/01/28 | 19:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصر والإمارات تدينان الاعتداء على مطار بغداد الدولي » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 19:12

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر والإمارات تدينان الاعتداء على مطار بغداد الدولي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر والإمارات تدينان الاعتداء على مطار بغداد الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).