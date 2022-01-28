مدافع جزائري يعزز صفوف النوارس في الموسم الحالي

2022/01/28 | 19:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أعلن نادي الزوراء الرياضي، تعاقده مع مدافع جزائري لتعزيز صفوف كرة النوارس في الموسم الحالي.وذكر النادي في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “ادارة نادي الزوراء تعاقدت مع المدافع الجزائري اسامة بولتواك حتى نهاية الموسم”.يذكر ان اللاعب سبق وأن مثل فريق نجم مقرة الجزائري.وينتهي سوق الانتقالات في العراق في الاول من […]

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