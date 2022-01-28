حواران متأخران مع فؤاد التكرلي ومحمد الهادي الجزيري.. - حكمت الحاج

2022/01/28 | 19:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حكمت_الحاج ..



أتحفتني قبل أيام، صديقة باحثة تونسية مقيمة في بروكسل، بهذه الهدية القيمة والمتمثلة في عددين من جريدة "القدس العربي" اللندنية ذائعة الصيت، التي كنت اعمل فيها من تونس التسعينات.



وقد عثرت صديقتي عليهما صدفة ضمن ارشيفها الشخصي الذي ازمعت إعادة تنظيمه مؤخرا كما قالت، فقررتْ، مشكورةً، إنعاش ذكرياتي بحوارين أثيرين لدي تضمنهما العددان المذكوران، اولهما كنت أجريته مع الروائي العراقي الفذ الراحل فؤاد الت ......





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