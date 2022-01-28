2022/01/28 | 19:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور أولا : تقسيمات للبشر : 1 ـ عند الاحتضار يكون الناس ثلاثة أقسام حسب الايمان والعمل : أصحاب الجنة وهم نوعان : سابقون بالايمان والعمل ، مقتصدون تابوا وأصلحوا ( أصحاب اليمين ) ، ثم الأغلبية وهم أصحاب النار .



ملائكة الموت تخبر من يحتضر بمصيره .



قال جل وعلا : ( فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ الْمُقَرَّبِينَ (88) فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ (89) وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (90) ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنهج القرآنى فى قصص أهل الكتاب - أحمد صبحى منصور) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنهج القرآنى فى قصص أهل الكتاب - أحمد صبحى منصور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).