شرطي خارج الخدمة يرصد لصًا مسلحًا أثناء عملية سطو قرب برشلونة.. وهذا ما قام به

2022/01/28 | 19:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُظهر مقطع فيديو تمت مشاهدته على نطاق واسع ضابط شرطة خارج الخدمة في كاتالونيا وهو يراقب عملية سطو مسلح جارية لصندوق نقود في سوبر ماركت بالقرب من برشلونة بإسبانيا، قبل أن يندفع بقوة لاعتقال المشتبه به.

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