اخماد حريق “بسيط” في مكتب مدير شهادة الجنسية بمدينة الصدر

2022/01/28 | 19:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، إخماد حريق “بسيط” في مكتب مدير شهادة الجنسية في مدينة الصدر.وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “تمكن فريق من الدفاع المدني من إخماد حادث حريق بسيط نشب داخل مكتب مدير شهادة الجنسية في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد”.وأضاف أنه “تم إخماد هذا […]

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