هيئة الأنواء: سلسلة من المنخفضات الجوية خلال الفترة المقبلة

2022/01/28 | 19:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعتوقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، استمرار المنخفضات الجويّة خلال الفترة المقبلة.وقال مدير إعلام الأنواء عامر الجابري في تصريح لقناة العراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "من المتوقع استمرار المنخفضات الجوية في الفترة المقبلة"، مبيناً أن "المنخفضات الجوية ستستمر في شهر شباط المقبل وسيكون هناك انخفاض وارتفاع في درجات الحرارة وحسب طبيعة الحالة الجوية".واضاف الجابري، أن "الهيئة أصدرت تحليلا بخصوص تأثر البلاد بمنخفض جوي جبهوي قادم من البحر المتوسط ما يؤدي الى انخفاض في درجات الحرارة"، منوها الى أن "أكثر المناطق التي ستتأثر بهذا المنخفض هي المناطق الشمالية حيث ستكون هناك أمطار غزيرة في بعض المناطق مع استمرار تساقط الثلوج".وأشار إلى أن "المنطقتين الوسطى والجنوبية خلال هذا المنخفض ستشهدان امطاراً خفيفة"، مؤكدا أن "هذا المنخفض سيستمر يومين ومن المحتمل أن يعاود هذا المنخفض مرة اخرى خلال الفترة المقبلة".

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