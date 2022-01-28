تركيا: يجب إيقاف الهجمات الصاروخية التي تستهدف استقرار العراق وأمن مواطنيه

2022/01/28 | 19:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة ياسمين الشافي

أدانت السفارة التركية في العراق ،اليوم الجمعة، الهجوم الصاروخي الذي طال مطار بغداد الدولي وسقط بالقرب من قاعدة جوية أمريكية مجاورة.

وقالت السفارة في بيان ترجمته (بغداد اليوم) إن "الهجمات الإرهابية التي تستهدف استقرار العراق وأمن المدنيين يجب أن تتوقف".

وقالت مصادر بالشرطة العراقية في وقت سابق يوم الجمعة إن عدة صواريخ سقطت على المطار.



وإن الهجوم ألحق أضرارا كبيرة بطائرة مدنية.

فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

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