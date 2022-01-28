عقب بيان الترحيب.. رئاسة كردستان تشكر ألمانيا وتؤكد الحاجة لهزيمة داعش

2022/01/28 | 19:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الجمعة، الحاجة لبذل جهود مشتركة ومتواصلة لهزيمة الإرهاب، شاكراً البرلمان الألماني على قراره تمديد انتشار القوات الألمانية في العراق.وقال نيجيرفان بارزاني في تغريدة على تويتر: "لا يزال تنظيم الدولة الإسلامية يشكل تهديداً خطيراً للسلام الدولي والاستقرار الإقليمي".وأشار إلى أن "هناك حاجة إلى بذل جهود مشتركة متواصلة لهزيمة الإرهاب"، شاكراً البرلمان الألماني على "قراره تمديد انتشار القوات الألمانية في العراق".

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