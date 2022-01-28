2022/01/28 | 19:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر: لاتستهدفوا مصالح الشعب والوطن خط احمر

ظهرت المقالة الصدر: لاتستهدفوا مصالح الشعب والوطن خط احمر أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر: لاتستهدفوا مصالح الشعب والوطن خط احمر) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر: لاتستهدفوا مصالح الشعب والوطن خط احمر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).