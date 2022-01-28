2022/01/28 | 20:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، استمرار المنخفضات الجويّة خلال الفترة المقبلة.وقال مدير إعلام الأنواء عامر الجابري في تصريح متلفز، إنه “من المتوقع استمرار المنخفضات الجوية في الفترة المقبلة”، مبيناً أن “المنخفضات الجوية ستستمر في شهر شباط المقبل وسيكون هناك انخفاض وارتفاع في درجات الحرارة وحسب طبيعة الحالة الجوية”.واضاف الجابري، أن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأنواء: سلسلة من المنخفضات الجوية خلال الفترة المقبلة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأنواء: سلسلة من المنخفضات الجوية خلال الفترة المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).