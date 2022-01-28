2022/01/28 | 20:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعة ادانت وزارة الخارجية الاردنية، اليوم الجمعة، الاستهداف الذي طال مطار بغداد الدولي.وجاء في بيان الادانة ما هو نصه:

ظهرت المقالة الاردن تدين الاستهداف الذي طال مطار بغداد أولاً على النور نيوز.

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